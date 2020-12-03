مزارعو البرياب يشكون من نقص الجازولين

الخرطوم : رحاب فريني

شكا المزارع بجنوب الجزيرة منطقة البرياب، الشعراني علي عبدالله ، من صعوبة الحصول علي الجازولين بمنطقة البرياب ، وقال ل ( السوداني ) ان الحصص المقررة لقسم البرياب تاتي ( متأخرة وغير مكتملة) ، وإضاف : خرج عدد كبير من المزارعين بالمنطقة من العروة الشتوية، لعدم استطاعتهم الزراعة برغم من تحضير الارض ، مؤكدا على ضعف انتاجية محاصيل العروة الصيفية، خاصة محصول الذرة بسبب نقص الجازولين ، موضحا ان فترة العروة الصيفية شهدت زراعة محصول الذرة ( بسراب) الموسم الماضي بسبب عدم توفر الجازولين، وفي هذا الموسم (واجهتنا نفس المشكلة)، إضافة الى ارتفاع أسعار المدخلات وصعوبة الحصول عليها الا عبر السوق الاسود ، مشيرا الى ان أصحاب ( الجنائن) يواجهون أيضا مشكلة الجازولين ونقص الحصص لإكمال العمليات الزراعية .

أكد المزارع بمنطقة البرياب حميدة ابراهيم، على نقص حصص الجازولين والحصول عليه عبر (السوق الاسود) ، مؤكدا عدم زراعة مساحات كبيرة في هذه العروة إضافة إلي ضعف الانتاجية في العروة الصيفية الماضية بسبب مشكلة الجازولين ، قال ل ( السوداني ) ان هناك عددا كبيرا من المزارعين، يعتمدون ( البابورات) التي تحتاج لكميات مقدرة من الجازولين مما يزيد من التكلفة ، وتابع ( ترك) عدد كبير من المزارعين بالمنطقة حواشاتهم (دون زراعة) رغم تحضيرهم المبكرة لهذه العروة.