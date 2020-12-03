الهلال يرفع من وتيرة التدريبات لمواجهة فايبرز اليوغندي

أجرى فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال عصر أمس مرانه التحضيري على ملعبه في امدرمان استعدادا لمواجهة فريق فايبرز اليوغندي عند الساعة الثالثة من عصر الأحد المقبل في إياب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، وجاء المران الهلالي على ارضية ملعب الهلال بعد نقل المريخ تمرينه الأساسي لخارج ملعب الهلال الذي سيحتضن مواجهة عصر الجمعة بينه واوتوهو الكنغولي.

وشارك في الحصة التدريبية للهلال عدد (32) لاعبا من بينهم (4) حراس مرمى تدربوا تحت إشراف المدير الفني الصربي زوران مانولوفيتش الذي تحدث إلى اللاعبين خلال التمرين في محاضرة سبقت انطلاقة التدريبات البدنية، وطالب زوران لاعبي الهلال بالعمل على الاستفادة من التدريبات والظروف المحيطة لتحقيق نتيجة إيجابية، مشددا على أهمية تناسي نتيجة الذهاب واللعب لأجل الفوز فقط عصر الأحد المقبل.

ومن ثم تنوعت التدريبات الهلالية تحت إشراف زوران وطاقمه المساعد، ليختتم التمرين بتقسيمة في وسط الملعب اطمأن خلالها المدير الفني على جاهزية التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة المرتقبة عصر الأحد.

وسيجري الهلال تعديلا على موعد مران اليوم نسبة لانشغال الملعب عصراً بمران اوتوهو الكنغولي الذي سيواجه المريخ عصر الجمعة في الدور ذاته.