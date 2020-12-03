انعقاد الاجتماع التنظيمي لمباراتي المريخ والهلال في الأبطال

انعقد أمس الاربعاء، بالاتحاد السوداني لكرة القدم SFA الاجتماع التنظيمي لمباراتي المريخ والهلال امام اوتوهو الكونغولي وفايبرس الاوغندي في اياب الدور التمهيدي من ابطال افريقيا؛ حيث تقام المباراتان على التوالي في استاد الهلال يومي الجمعة 4 ديسمبر 2020، والاحد 6 ديسمبر 2020.

وترأس الاجتماع الاستاذ حسين ابوقبة عضو مجلس ادارة الاتحاد، عضو اللجنة المنظمة للمسابقات، وهشام محمد أحمد المسؤول الامني للاتحاد، وممثل للشرطة والمرور.

وشارك في بداية الاجتماع ممثل نادي المريخ مصطفى توفيق المدير التنفيذي، الذي أوضح الترتيبات التي قام بها النادي من اجل اقامة المباراة، واجراءات الفحص الطبي ووصول الحكام والمراقب، وقدم توفيق الشكر للجنة تطبيع نادي الهلال على استضافة مباراة المريخ والتعاون الكبير الذي وجده ناديه من مسئولي الهلال، واستكمل الاجتماع بمشاركة البروفيسور محمود السر المدير العام لنادي الهلال الذي اوضح كافة التفاصيل الخاصة بترتيبات المباراة من جانبهم,

وأمن الاجتماع على الالتزام بالاجراءات والموجهات وفقا للبروتوكول المعتمد من الاتحاد الافريقي، كما تم الاتفاق على اقامة الاجتماع الفني لمباراة المريخ يوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 بفندق ايواء مقر اقامة الحكام والمراقب، بينما يقام الاجتماع الفني لمباراة الهلال وفايبرس يوم السبت 5 نوفمبر 2020 بمقر الاتحاد السوداني لكرة القدم.