شباب جنوب السودان يحصدون المركز الثالث بتصفيات سيكافا

نجح منتخب جنوب السودان للشباب في تحقيق مفاجأة كبيرة وذلك بحصوله على المركز الثالث بتصفيات إقليم سيكافا المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا للشباب بموريتانيا، حيث تغلب على نظيره الكيني (2/1) في المباراة التي جرت امس بمدينة كاراتو بتنزانيا.

أحرز هدفي منتخب جنوب السودان كل من فيليب بياجو ونيلسون إيليا في الدقيقتين (2) و(40)، بينما أحرز للمنتخب الكيني نيكولاس أوشينج في الدقيقة (10).

ورغم ذلك لم يتأهل منتخب جنوب السودان لنهائيات أمم أفريقيا، بعد أن خسر أمس الثلاثاء أمام منتخب البلد المنظم تنزانيا في محطة الدور قبل النهائي، وذلك بهدف وحيد بعد مباراة صعبة.

وكان منتخب جنوب السودان قد صعد بجدارة من المجموعة الثانية متعادلا بدون أهداف مع المنتخب الأوغندي القوي الذي وصل النهائي، ثم سحق منتخب بوروندي (4/0)، حاصدا 4 نقاط، ولم يخسر سوى مباراة المنتخب التنزاني الثلاثاء.

ويعتبر المركز الثالث هو أفضل ترتيب يحصل عليه منتخب بدولة جنوب السودان، منذ أن أصبحت دولة ذات سيادة في 2011.

ويدين منتخب جنوب السودان في إحرازه المركز الثالث للمدير الفني سايمون جيمس يوركاك، الذي تولى تدريبه منذ الموسم الماضي.