هلال الابيض يستعين بأحد ابنائه مدربا عاما

استعان مجلس إدارة نادي الكرة بنادي الهلال الابيض بأحد أميز وأفضل لاعبيه الذين لعبوا للنادي خلال أكثر من ثمانية أعوام ومن ثم انخرط في مجال التدريب محققا نجاحا مضطردا ووقع عليه الاختيار ليكون المدرب العام لنادي الهلال وتم حسم الامر بتواجد معظم أعضاء المجلس بعروس الرمال ليكمل المجلس ملف الجهاز الفني ويعد كسب الاستاذ الكوتش الشيخ رحمة الله جبارة ضربة معلم كبرى خاصة وله نجاحات كبرى مع المدرب السابق للفريق كمال الشغيل ابان فترة عملهما في الفترة السابقة.

هذا وسيخوض فريق الكرة بنادي الهلال الابيض ثاني تجاربه الاعدادية عندما يواجه تحدي شقيقه أسود الجبال وذلك بملعب اكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم ومن خلال اللقاء سيقوم نادي الهلال بتكريم انيق لعدد مقدر من قدامى لاعبيه وأبنائه اللاعبين من المدربين والاقطاب وتكريم خاص للاستاذ والمربي الخبير أحمد بابكر الفكي.