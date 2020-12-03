الموسيقار عثمان محيي الدين يبث الأمل من حجره الصحي (فيديو)

الخرطوم: السوداني

بعزيمة قوية؛ وإحساس مُرهف، يبث الموسيقار عثمان محيي الدين، روح الأمل والتحدي في نفوس الناس، وذلك عبر بث رسائل توعوية إرشادية من أجل عبور محنة جائحة كورونا، التي أصابته مؤخراً.

ونشر محيي الدين، على صفحته بالفيسبوك، مقطع فيديو يعزف فيه بكمنجته الساحرة، اللحن الخالد لقصيدة الراحل محجوب شريف التي تغنى بها المبدع محمد وردي: (وطنْا البي اسمك كتبنا ورطنّا.. أحبك مكانك صميم الفؤاد).

وقال محيي الدين: (حانعديها هذي الجائحة بكل ما فيها من فقد أعزاء، من ألم وخوف.. حانعديها بي وعينا وصبرنا وحسن ظننا في ربنا.. حانعديها بي تمسكنا والتزامنا بكل شروط الوقاية.. لأننا شعب واعٍ وقائد وملهم… كونوا بخير دائماً💕💕💐💐).