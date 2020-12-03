خلافات تُهدِّد قيام (مجلس الشركاء) واجتماع طارئ لمجلس “قَحت”

الخرطوم: عبد الرؤوف طه

نشبت خلافات حادة بين مكونات الحرية والتغيير والجبهة الثورية حول إعلان مجلس شركاء الحكم من قبل رئيس مجلس السيادة.

وقال مصدر لـ(السوداني)، إن حزب الأمة القومي هدّد بالانسحاب من المجلس، وشدد على منحه ثلاثة مقاعد، وان الأمة رفض الوساطات للقبول بالمقعدين اللذين مُنحا له، فيما اعترضت الجبهة الثورية على منحها ثمانية مقاعد، وقال المصدر إن مني أركو مناوي أخطرهم رسمياً برفض المجلس الجديد، وان الجبهة الثورية التي يقودها مناوي اعترضت رسمياً على منح الحرية والتغيير 13 مقعداً، وقال المصدر إن الحرية والتغيير أبدت تحفظات على وجود بعض الأشخاص غير المتفق عليهم، خاصة بعض الوجوه العسكرية، بالمقابل قال المصدر، إن مسار الشرق هدد بالانسحاب من اتفاق سلام جوبا حال عدم قبول تسمية مرشحيه لمجلس شركاء الحكم، وكشف المصدر عن اجتماع طارئ للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير غداً الجمعة.