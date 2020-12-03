الصحة: تسجيل (281) حالة إصابة بـ”كورونا”

الخرطوم: السوداني

سجل التقرير الوبائي التراكمي ليوم الثلاثاء 1 ديسمبر الصادر عن الإدارة العامة للطواريء ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة عددا من حالات الإصابة ووفيات وتعاف من مرض فيروس “كورونا”.

وكشف التقرير الذي تلقت (السوداني) نسخة منه، عن تسجيل (281) إصابة جديدة و(179) تعاف و(6) وفيات،

وكالمعتاد احتلت الخرطوم المرتبة الأولى بين الولايات في حالات الإصابة، حيث بلغت ( 229)، تليها نهر البحر الأحمر بـ(15) ونهر النيل (7)، ثم القضارف (9) حالات، سنار (6)، الجزيرة، الشمالية (5) و(3) حالات بجنوب دارفور، وحالة واحدة في كل من (كسلا وشمال كردفان)

وكان التقرير قد رصد (6) حالات وفاة سجلت جميعها بالخرطوم، في حين بلغت حالات التعافي (179) حالة.