الصحة: (6) حالات وفاة و(281) حالة إصابة بـ”كورونا”

الخرطوم: السوداني

اعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل (6) حالات وفاة بمرض كوفيد – 19 مع رصد (281) إصابة جديدة، وتعافي (179) شخصاً

وطبقا للتقرير الوبائي ليوم الثلاثاء الماضي الصادر عن الإدارة العامة للطواريء ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الذي تلقت (السوداني) نسخة منه، فإن ولاية الخرطوم احتلت كالمعتاد المرتبة الأولى بين الولايات في إحصائية الإصابات الجديدة.

حيث سجلت (229) اصابة، تلتها البحر الأحمر بـ(15) ثم القضارف (9) ونهر النيل (7)، وسنار (6)، و(5) إصابات لكل من الجزيرة والشمالية و(3) حالات بجنوب دارفور، واصابة واحدة في كل من كسلا وشمال كردفان.

وبموجب الاحصاء الأخير يرتفع العدد التراكمي للمصابين إلى 18353والمتوفين الى 1271 والمتعافين الى 10672.