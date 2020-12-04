جامعة أم درمان الإسلامية تعلن عن اتخاذ خطوات قانونية في مواجهة المتهم بالتحرش على طالباتها

الخرطوم: السوداني

أعلنت إدارة جامعة أم درمان الإسلامية في السودان، عن إتخاذها خطوات إدارية وقانونية، في مواجهة ممتحن خارجي، متهم بالتحرش على بعض طالباتها بكلية الطب.

وأكدت الجامعة في بيان صادر عنها الخميس، عن توفير الدعم النفسي والقانوني والإرشادي للطالبات المتضررات، وأوضح البيان أن إدارة كلية الطب تلقت الاسبوع الماضي شكوى تقدمت بها مجموعة من الطالبات هي الاولى من نوعها بأن أحد الأطباء من خارج أساتذة الكلية تحرش بهن.

وشكلت إدارة الكلية لجنة للتحقيق مع الممتحن الخارجي، وسيتم رفع تقرير للمجلس الطبي ليقوم بواجبه المهني والتحقيق ثم إصدار حكمه في هذا الموقف.

وأعلنت الجامعة وقوفها خلف حقوق طلابها وتوفير الدعم والمساندة للطالبات دون الإخلاء بالنظم و الواجبات الأخلاقية للجامعة تجاه المجتمع، مجددة ثقتها في الكوادر الصحية العاملة بالجامعات والمستشفيات، ووصفت الحادثة بالمعزولة و الشاذة.

لافتة إلى ان الطبيب المتهم في القضية ليس عضوا في هيئة التدريس بجامعة أمدرمان الإسلامية.

وكان طالبات الجامعة قد نظمن وقفة احتجاجية اليوم، طالبن فيها بمعاقبة أستاذ متهم بالتحرش بهن، واثارت طالبات من كلية الطب قضية التحرش بعدد منهن من قبل طبيب منتدب حيث زعمت 18 طالبة أنه تحرش بهن بطريقة مستفزة للعلم والاخلاق.

وسيرت الطالبات مسيرة داخل الجامعة رفعن فيها لافتات منددة بالطبيب المتحرش، وموقف إدارة الجامعة تجاه الحادثة.