حمدوك يتحفَّظ على قرار البرهان بتشكيل مجلس شركاء الحكم

الخرطوم: السوداني

قال مصدر رفيع بمجلس الوزراء لـ(السوداني) إن تشكيل مجلس الشركاء بوضعه الحالي وصلاحياته يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه.

وقال المصدر إن رئيس الحكومة د. عبد الله حمدوك في اجتماعه مع قيادات قوى التغيير، مساء امس الأول، شدد على أن يقتصر دور المجلس في حل الخلافات التي نشأت بين الشركاء، وأن يكون دوره الرئيسي “التشاور” والتنسيق ولا تكون له أي صلة “بالأجهزة السيادية والتنفيذية والتشريعية”.

وأضاف المسؤول الرفيع: “لا يمكن أن يقوم جسم بذات صلاحيات البرلمان!”، مؤكداً إن إجازة هذا الأمر يحتاج لمزيد من التشاور حتى لا يكون مجلس الشركاء قنبلة موقوتة في قادم الأيام. وزاد المسؤول: “هو جسم أنشئ ليكون تشاورياً وليس مركزاً لصناعة القرار”.