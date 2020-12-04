(الثورية) : نهتم بالوزارات ذات الصلة بتنفيذ اتفاق السلام

الخرطوم : السوداني

كشف رئيس الجبهة الثورية د. الهادي إدريس عن مشاروات مكثفة تجريها قيادة الجبهة مع أطراف في الحكومة وقوى الحرية والتغيير بشأن الإعلان الوزاري المقبل .

وأبلغ مصدر مطلع (السوداني) أن تفاوضاً يجري مع (الثورية) حول وزارات ” الخارجية، النفط، التعليم العالي، العمل، السلام والشباب والرياضة”.

وأوضح إدريس أن المشاروات تتركز حول نسب كل كتلة من الكتل وعدد الوزارات وإمكانية توسعة وتقسيم بعضها أو الإبقاء على ذات الوزارات التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية .

وقال إدريس في حوار مع (وكالة السودان للانباء) أمس، إن الجبهة الثورية تبدي اهتماماً بالوزارات ذات الصلة بتنفيذ اتفاق السلام .