تخصيص (4.8) مليارات جنيه لاستيراد الدواء

الخرطوم : السوداني

أعلنت وزيرة المالية د.هبة محمد علي، إصدار خطاب ضمان استثنائي لبنك السودان ومحفظة السلعة الاستراتيجية بتوفير مبلغ 4.8 مليار جنيه لتوفير الدعم المطلوب لاستيراد الدواء. وأكدت التزام (المالية) بتوفير مبلغ 4.8 مليار جنيه خلال أربعة أشهر لتوفير الدواء.

وقال وزير الصحة المكلف د. أسامة أحمد عبدالرحيم، إن السودان يصنف الدولة رقم 102، من بين الدول التي يتفشى فيها وباء كورونا بعدد 17 ألف إصابة .

وأشار الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة المالية بالخرطوم أمس، إلى أن النظام الصحي في السودان توالت عليه الضربات خلال الستة عشر عاما الأخيرة وظل في حالة طوارئ مستمرة مما أثر على قدرته.

وبشأن الدواء قال الوزير إن الدواء من الملفات الشائكة والتي تحتاج المزيد من الوقت والصبر والتدخل من خلال محور اقتصادي يتعلق بسعر الصرف وآخر بالسياسات والأجسام الحاكمة للدواء، مشيرا إلى أن الأصناف الدوائية المتوفرة خلال العامين الماضيين بلغت (2500) صنف دوائي بينما تقلصت في منتصف العام الحالي إلى أقل من (100) صنف مما أوجد ندرة وسوقا موازيا يتحكم فيه قطاع غير رسمي.