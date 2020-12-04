تجمُّع المهنيين يرفض تكوين مجلس الشركاء ويصف مهامه بـ(الهلامية)

‏الخرطوم: السوداني

رَفَضَ تجمُّع المهنيين، تكوين مجلس الشركاء شكلاَ وموضوعاً، موضحاً أنه يرى فيه التفافاً جديداً على آليات مراقبة وتوجيه الفترة الانتقالية.

وقال التجمُّع في بيان له اليوم الجمعة، إنه ينظر لتكوينه بعين الريبة للهمّة والحرص وراء تكوينه مقابل التقاعس والتسويف في تشكيل المجلس التشريعي، والتجاهُل التام لتكوين المفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، واصفاً الصلاحيات الموكلة إليه وهلاميتها، وعلى رأسها “توجيه الفترة الانتقالية”، واعتبره تحويراً لما تم النص عليه في التعديل المذكور، وأضاف: ‏يمد تجمُّع المهنيين السودانيين، أياديه لجميع قوى الثورة الحية رفضاً لمثل هذه المحاولات المكشوفة لإجهاض الثورة، ولتمتين التعاون والعمل المشترك باتجاه التصعيد السلمي والفعالية الجماعية لمقاومة محاولات ضرب الثورة وتجييرها.