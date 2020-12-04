الموارد المعدنية: المجتمعات المحلية (حقوقها مهضومة)

الخرطوم: السوداني

أعلن مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول، عن توقيع جملة من المشروعات كمرحلة أولى، منها شبكة مياه سودري ومركز أبو زعيمة وتأهيل صهريج ومركز صحي جبرة الشيخ، بقيمة مالية تُقدّر بـ(53.836) مليون جنيه

وقال أردول أمس (الخميس) خلال توقيع عدد من مشاريع المسؤولية المجتمعية في شمال كردفان، إن المجتمعات المحلية (حقوقها مهضومة)، ولا بد من منهج واضح للمسؤولية المجتمعية وتنمية قطاع الإنتاج في مناطق التعدين، مؤكداً أن الشركة ليست لها علاقة باقتراح أي مشروع، وإنما على المجتمعات المحلية تحديد حوجتها، وأعلن عن طرح (20) وظيفة لأهل المنطقة لمراقبة مشاريع المسؤولية والحفاظ على البيئة وسلامتها، وأقر أردول، عن وجود بعض الجهات (غير المعروفة) التي تتحصل في مناطق التعدين، منوهاً إلى بعض الحلول بإنشاء منطقة حرة بين شمال وجنوب كردفان، مشيراً إلى أنّ المبالغ المتبقية من المسؤولية المجتمعية يتم حفظها عينياً (كذهب وليس نقداً)، وأن المسؤولية المجتمعية هي حقٌ أصيلٌ للمجتمعات المحلية.