ايجارات المنازل.. ازمة متفأقمة تلاحق المواطنين والمغتربين

الخرطوم :الطيب علي

شكا عدد من المواطنين، من وجود (أزمة في إيجارات المنازل) وارتفاع أسعارها بشكل كبير خلال هذه الفترة، في وقت ارجع فيه أصحاب الوكالات العقارية ارتفاع الإيجارات (لشح المعروض) إلى جانب (تدني قيمة الجنيه) حاليا مقابل ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وزيادة معدل التضخم.

وقال المواطن إسماعيل الصديق لـ( السوداني) أنهم يعانوا كثيرا من ارتفاع اسعار الإيجارات، لافتا إلى صعوبة الحصول على منزل أو شقة بسبب شح المعروض و(المضاربة فى الإيجارات) من قبل السماسرة.

وأضاف: بحثت أكثر من شهرين و(لم احصل على منزل للإيجار) ، مشددا على أهمية ( مراعاة ظروف المواطنين) الذين يعانون من الارتفاع فى كافة اسعار السلع والخدمات.

وأكد الموظف عبد الله الماحي، فى حديثه لـ ( السوداني) استمرار أزمة الإيجارات، وقال إنه منذ أكثر من 3 أشهر لم يجد منزل للايجار، بعد مطالبة صاحب المنزل السابق(بإخلائه بسبب حوجته له) ، منوها أن المرتبات لا تكفي لمقابلة احتياجات تكاليف (المعيشة والايجارات معا) في ظل استمرار حالة ارتفاع الاسعار و(الغلاء) بالبلاد.

وأشار تاجر العقارات ياسر عثمان لـ ( السوداني) إلى حدوث إشكالات كبيرة فى الإيجارات بسبب مطالبة الملاك للمستأجرين (باجرة المثل) سنويا، والتى بموجب القانون يتم المطالبة بها عقب مرور ثلاث سنوات، مؤكدا أن تلك المشكلة انعكست على ( معاناة الكثير من المغتربين و الأسر) خاصة لارتباط الكثير منهم بمدارس أبنائهم، وتابع هناك قضايا كثيرة في المحاكم من الملاك ضد المستأجرين تتعلق بايجار المثل منوها إلى أن إيجار الشقة من 3 غرف فى منطقة كافوري مربع 11 لايقل عن 500 دولار ، و أن سعر إيجار الشقه المكونة من3غرف وصالون فى حي الرياض 800 دولار ، بينما يتراوح سعر إيجار الشقه في اركويت من 50الى 60الف جنيه ، والشقة من غرفتين مابين 40الى 45الف جنيه، متوقعا حدوث زيادة في الإيجارات بأكثر مما هي عليه حاليا مع بداية العام الجديد.