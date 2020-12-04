تصريحات زيادة الجمارك تسبب (اضطرابا) بالاسواق

الخرطوم : عبير جعفر

شكا بعض تجار السلع الاستهلاكية ، من صدور تصريحات وصفوها بـ( المبهمة) والخاصة بزيادة جمارك بعض أصناف السلع، منوهين إلى حدوث زيادة جديدة في السكر بالاسواق .

وقال تاجر سكر جملة بسوق بحري، الحاج حسن ل( السوداني) إن هناك (زيادة كبيرة واضطراب) في اسعار السلع بسبب تصريحات اعتبرها ( غير مسئولة) على حد قوله ، مما انعكس سلبا على زيادة الاسعار وخاصة السكر، وذكر ان سعر الجوال بلغ (6٫5) جنيه بدلا عن (6٫250) جنيه، اضاف : هناك اتجاه لزيادة جمارك السكر الى (91) جنيها، من (41) جنيها في موازنة 2021م، متوقعا مع نهاية العام الجاري حدوث زيادات جديدة في الاسعار، مشيرا الى ندرة المنتج المحلي لسكر كنانة رغم الانتاجية العالية البالغة حوالي (300) الف طن متسائلا أين يسوق سكر كنانة؟ .

واشار تاجر جملة سكر بامدرمان عبدالله محمد ، الى ان اوضاع السوق صارت ( مبهمة) بعد التصريحات التي وردت حول زيادة جمارك لبعض السلع، مضيفا بان هناك توقفاً عن البيع بالسوق نتيجة لهذه التصريحات ٫ مبينا ان سعر جوال السكر زنه(50) كيلو بلغ (6٫5) جنيه، مشددا على أن صدور التصريحات قبل التنفيذ ، يؤثر (مباشرة) على الأسواق.