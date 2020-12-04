همس الكلام .. وصمت الرحيل

إنه الموت، يأخذ الكواكب ويطفئ النجوم .. تركتنا في ظلمة وغيوم .. وأنت تهمس بالوعي في أذن الضمير، برحيلك يا صاحب القلم..نهمس بالألم. غادرنا بالأمس صاحب الكلمة والعطاء .. موسوعة الحكمة و معلم الأجيال الأستاذ حسين الخليفة الحسن، بارك الله فيه وجزاه بما قدمت يداه .. وأسكنه فسيح جناته خالداً وطيب ثراه. كان الفقيد بدراً في حياتنا الاجتماعية .. صاحب الكلمة المسموعة والهمس الحكيم وأحد صناع الرأي العام الثقاة المخلصين.. وأحد أولئك الكبار في سماء السودان المضيء.

نسأل الله له حسن القبول وأن يجزيه بمعرفته كل الخير بما قدم .. خبيراً تربوياً .. وأستاذاً معلماً .. وأديباً مؤرخاً .. وصحافياً ملهماً .. وسودانياً أصيلاً. العزاء لطلابه من كل النِحل وفي كل مكان وزمان .. ولأبنائه البررة .. وليد .. راشد .. رشيد .. وأمير .. وإلى رفيقة دربه الحاجه إنصاف .. وكل أهالي مدينة الدويم المضيئة .. وإلى صحيفة (السوداني) الغراء، كل العزاء.