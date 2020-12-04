في إياب تمهيدي البطولة الإفريقية : المريخ يتأهب لاجتياز بطل الكونغو بالجوهرة الليلة

الخرطوم : السوداني

سيبحث المريخ السوداني عن الفوز وحسم تأهله إلى الدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا، عندما يستقبل عصر اليوم الجمعة، أتوهو الكنغولي الذي يأمل تحقيق نتيجة إيجابية.

ويخطّط أصحاب الأرض عندما يدخلون أرض استاد”الجوهرة الزرقاء”، في الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة، إلى مواصلة رحلتهم الإيجابية في المرحلة الحالية حتى العبور إلى الدور المقبل من المنافسة.

وذهابًا، تمكّن المريخ من الخروج بالتعادل بهدفٍ لكلٍ بعدما لعب مباراة الذهاب بالكنغو، ما ستمنحه هذه النتيجة خوض لقاء الغد بفرصتي الفوز أو التعادل لحسم التأهل.

وسيغيب عن مباراة المريخ اليوم ، لاعبه صلاح نمر، بسبب إصابة حرمته من إكمال مباراة الذهاب والمشاركة في تدريب امس الختامي بملعب الهلال.

وتبدو خيارات الفرنسي قوميز واضحة إذ من المتوقّع أن تضم القائمة كلٍ من منجد النيل، عبد الرحمن كرنقو، تمبش، أمير كمال، وأحمد آدم، وفي الارتكاز، عماد الصيني، محمد هاشم التكت، السماني الصاوي، ضياء الدين محجوب والتش، وسيف تيري.

ويتأهل الفائزون بمجموع المباراتين إلى الدور التمهيدي الثاني، لينضموا إلى حامل اللقب الأهلي المصري، فيتا كلوب الكنغولي، بريميرو دي أجوستو الأنجولي، الترجي التونسي، حورويا الغيني ، ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، الرجاء المغربي، تي بي مازيمبي الكنغولي، الوداد المغربي، والزمالك المصري.