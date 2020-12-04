القطاع الرياضي بنادي الهلال يعلن إغلاق التدريبات

أعلن القطاع الرياضي بنادي الهلال عن إغلاق تدريبات الفريق من الجمهور والإعلام ، إبتداءً من مران أمس الخميس، تحسُباً للإحترازات الصحية والحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وذلك بأمر من الإطار الفني للفريق بقيادة الصربي زوران الذي طالب بحماية اللاعبين؛ خاصة بعد الاصابات المتفاوتة التي ظهرت بالفريق المنافس (فايبرز الأوغندي) ، وعلى ذات الصعيد تسلّم الاتحاد السوداني لكرة القدم ملعب الهلال، بغرض تعقيمه بالكامل استعداداً لمباراة المريخ وضيفه اتوهو الكونجولي التي ستلعب اليوم، ومن ثم لقاء الهلال أمام فايبرز الأوغندي الذي سيلعب يوم الأحد المقبل.