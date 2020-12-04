مريخ كوستي يختار أبو حميد رئيسا بالإجماع

وافق مجلس ادارة نادي مريخ كوستي وبالاجماع على قبول استقالة الاستاذ محمد آدم سعيد من رئاسة النادي وذلك خلال اجتماع عقده المجلس في وقت سابق بداره بكوستي بحضور جميع الأعضاء وجاء قبول الاستقالة بعد الاسباب المقنعة التي قدمها الرئيس المستقبل والتي تأكد معها استحالة استمراريته في المنصب وعقب قبول الاستقالة، قام الرئيس المستقيل بترشيح قطب النادي المهندس يوسف أبو حميد رئيسا للفترة المقبلة حيث وجد الترشيح القبول من جميع اعضاء المجلس ومن المنتظر أن تقوم لجنة الانتخابات بالنادي بالدعوة لجمعية عمومية لاعتماد ابوحميد رئيسا.

من جانبه اشاد الأمين العام لنادي مريخ كوستي أحمد علي مصطفى بما قدمه الرئيس المستقيل محمد آدم سعيد خلال الفترة الماضية وما قام به من جهد مرحبا في الوقت ذاته بالمهندس أبوحميد ومبينا انه ليس غريبا على المريخ كوستي وقد سبق أن تولى رئاسته لفترات متعددة وقدم خلالها الكثير واضاف مصطفى (نتمنى التوفيق لابوحميد ودعواتنا له بالنجاح وهو قادر على ذلك بإذن الله) .

على صعيد متصل اكمل مجلس ادارة نادي مريخ كوستي اتفاقه رسميًا مع المدرب حسن الحبوب ابن النادي وذلك لتولي الأمور الفنية وقيادة الفريق في الدرجة الوسيطة ويتكون الطاقم الفني المعاون للحبوب من الهادي فتحي مدربا عاما ومحمد نور معدا بدنيا وعامر حسين مدربا للحراس ودكتور عبد المنعم الرانجوك طبيبا للفريق بجانب النورسعيد مسؤول المعدات.

من جانبه أكد الحبوب سعادته بالعودة إلى داره، مؤكدا انه سيعمل جاهدا من اجل إعادة الفريق إلى الدوري الممتاز.

كما قرر مجلس إدارة نادي المريخ كوستي تعيين الاستاذ محمد السر رئيسا للقطاع الرياضي بالنادي كما قرر تعيين الأستاذ دياب عثمان الفكي مديرا للكرة بالفريق الأول.

من جانبه قام المهندس يوسف أبوحميد رئيس النادي بشراء معدات رياضية كاملة لفريق الكرة بنادي المريخ كوستي سلمها للأمين العام للنادي كما قام بسداد رواتب الجهاز الفني وطاقمه المعاون واللاعبين في خطوة وجدت الإشادة والتقدير والاحترام من مجلس الإدارة والاقطاب.

ويوالي فريق الكرة بنادي مريخ كوستي تحضيراته الجادة هذه الأيام من خلال معسكره الحالي بمدينة كوستي استعداداً لمباريات الدرجة الوسيطة المؤهلة للدوري الممتاز والتي ستجري قرعتها في الخامس من ديسمبر الحالي بقاعة الأستاذ محمد الشيخ مدني بمباني الاتحاد السوداني لكرة القدم بالخرطوم وتأتي تحضيرات رهيب كوستي تحت إشراف المدير الفني حسن الحبوب وطاقمه المعاون وسط اهتمام كبير من مجلس الإدارة الذي يحرص على توفير كل المعينات للجهاز الفني واللاعبين حتى يستعد الفريق بالشكل الأمثل لمواجهات الدرجة الوسيطة والعودة للدوري السوداني الممتاز.