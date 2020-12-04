اتحاد الكرة يترقب رد الفيفا

كشف النائب الأوّل لرئيس اتحاد كرة القدم السوداني، عامر عبد الرحمن، عن عدم وصول خطابٍ رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم السوداني حتى اللحظة، مؤكّدًأ أنّهم في انتظار الردّ الحاسم.

وقال عامر عبد الرحمن في تصريحات صحفية ، إن الاجتماع الذي عقد مؤخرًا بين اتحاد كرة القدم السوداني، الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا”، ومجلس المريخ كان حاسمًا.

وأضاف” بعد هذه الجلسة متوقّع أن يأتي رد الفيفا حاسمًا وينتظر أن يصل اليوم ( أمس) أو غدًا خلال ساعات العمل الرسمي”.

ويسود الغموض الإداري نادي المريخ الخرطوم بعد تمسّك مجلس آدم عبد الله سوداكال بشرعيته، فيما ترى فئة أخرى نهاية فترته في النادي.