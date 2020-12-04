د. حمدوك ضمن أبرز الشخصيات العالمية في قائمة “بلومبيرغ 50”

الخرطوم: السوداني

اختارت “بلومبيرغ”، رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، ضمن قائمتها السنوية للعام 2020 لأبرز الشخصيات في العالم، التي حققت إنجازات إيجابية هذا العام.

وقالت لجنة الاختيار، إن إصلاحات د. حمدوك “غير مسبوقة في تاريخ العالم الإسلامي الحديث منذ عهد كمال أتاتورك في تركيا قبل حوالي قرن من الزمان”. ووصفت “بلومبيرغ” د. عبد الله حمدوك، بالمصلح الرائد في السودان، حيث نفذ الاقتصادي السابق في الأمم المتحدة، ست سياسات رئيسية جديدة هذا الصيف، ربما كانت أجرأ التغييرات في العالم الإسلامي منذ قرن. وأضافت: “في يوليو، ألغى حمدوك قوانين ضد الردة، وأنهى العقوبة بالجلد، وجرم ختان الإناث، وألغى القوانين التي تطالب النساء بالحصول على تصريح من أحد أفراد الأسرة الذكور للسفر مع أطفالهن، وخفف الحظر على الكحول – لغير المسلمين -. ولعل أكثر ما يلفت الانتباه هو أن حكومته تعهدت بفصل الدين عن الدولة، وإنهاء 30 عاماً من الحكم الإسلامي. كان آخر زعيم مسلم عالمي حاول مثل هذا التحول هو كمال أتاتورك، الذي حوّل تركيا إلى جمهورية علمانية في عشرينيات القرن الماضي”.

واكدت بلومبيرغ، أن السودان لا يزال يعاني من الفقر المدقع، حيث يعاني اقتصاده (المحتضر) بسبب جائحة فيروس كورونا، ومع ذلك، يمكن أن يصبح المانحون والمستثمرون أقل حذراً، بعد ان أزالت إدارة ترمب السودان من رعاة الإرهاب، وهو إرث عفا عليه الزمن من عهد البشير.