بالفيديو.. هيئة شؤون الأنصار وأسرة الإمام الصادق المهدي تشكران رئيس الوزراء أخبار السودانأهم الاخبار By alsudani On 4 ديسمبر, 2020 7:55 م - 0 https://www.alsudaninews.com/ar/wp-content/uploads/2020/12/VID-20201204-WA0064.mp4 https://www.alsudaninews.com/ar/wp-content/uploads/2020/12/VID-20201204-WA0066.mp4 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)