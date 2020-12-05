(النيل الأبيض) تحقق التغطية الشاملة في حملة تحصين شلل الأطفال

الابيض :سوسن محمدعثمان

حققت حملة القضاء على شلل الاطفال بالنيل الابيض، نسبة تغطية بلغت ١٠١.٧%. وقالت مدير إدارة التحصين الموسع عرجون صالح تبن لـ(السوداني) إن جولة شهر نوفمبر الماضي، حققت نجاحا وذلك عقب توفر كافة اللقاحات والوقود ووسائل الحركة فضلا عن تدريب كل الفرق العاملة بعدد ٩٧٨ فريق.

واكدت أن نسبة التغطية الفعلية بلغت ١٠١.٧% من جملة العدد المستهدف ٤٥٨ ألف و٣٧ طفلا وطفلة وأوضحت أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لتغطية الاطفال الموجودين بمعسكرات اللاجئين بالإضافة للأعداد التي دخلت حديثا والبالغ عددهم أكثر من ألفيْ طفل وطفلة.