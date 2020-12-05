مزارعو الجزيرة والمناقل: 10آلاف جنيه لجوال القمح مجزٍ

مدني (سونا)

أرجع عثمان حسان عضو المجلس الرئاسي باللجنة التسييرية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل زيادة السعر التركيزي لجوال القمح زنة 100 كيلو بواسطة مجلس إدارة مشروع الجزيرة إلى 10 آلاف بدلاً عن 8 آلاف للزيادة العالية في أسعار المحروقات.

وأكد حسان في تصريح لــ(سونا) أن 10 آلاف جنيه للجوال مجزٍ ومشجع للمزارع وفيه مصلحة للزراعة وسيسهم في زيادة الإنتاج والتوسع في المساحات. وقال إن عدم الاستجابة بإعلان السعر 10 آلاف جنيه للجوال كان سينعكس سلباً على المنتجين بسبب الزيادة الكبيرة في كلفة المدخلات والمحروقات وسيتم الزج بالمزارعين في السجون.

وأقر عضو المجلس الرئاسي باللجنة التسييرية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل بوجود العديد من العقبات التي تعترض سير العروة الشتوية في مكون الري حيث أعلن أن عدداً من الأقسام بالمشروع تعاني من انخفاض مناسيب الري وتهدد مساحات كبيرة بالعطش تقدر بنحو أكثر من 65% من المساحات المزروعة بمحصول القمح من جملة 450 ألف فدان تمت زراعتها فيما اكتملت عملية الري الأول لـ 135 ألف فدان.

وناشد حسان رئيس مجلس الوزراء بضرورة التدخل الفوري لمعالجة مشكلة الري بمشروع الجزيرة لإدراك محصول القمح لأن الدولة تعول عليه كثيراً باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية والالتزام أيضاً بالمواقيت الزراعية.

وأعلن عن رفض مزارعي الجزيرة والمناقل إقالة أي مدير إدارة أو مدير قسم بمشروع الجزيرة من موقعه وطالبوا بالإبقاء عليهم في مواقعهم واعتبارهم أصحاب خبرة مصقولة بالعلم وترك أمر الإقالة للجنة إزالة التمكين باعتبارها الجهه التي تحدد من يذهب ومن يبقى.