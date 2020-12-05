السودان يسعى لتوفير 40 مليون دولار للتصدي لموجة (كورونا) الثانية

الخرطوم :السوداني

كشفت وزيرة المالية في السودان هبة محمد علي، عن مساعٍ لتوفير 40 مليون دولار، للحد من الموجة الثانية لفيروس كورونا التي بدأت في التفشي أواخر أكتوبر الفائت.

ووصل عدد الإصابات بالوباء منذ انتشاره في مارس الفائت إلى 18.353، تتضمن 1.271 وفاة مقابل تعافي 10.672 من الفيروس.

وقالت الوزيرة المُكلفة هبة محمد علي، في مؤتمر صحفي: “هناك تنسيق مع الاتحاد الأوروبي والمانحين لمواجهة الموجة الثانية من كورونا بتوفير 40 مليون دولار”.

وأشارت إلى أن بنك السودان أصدر خطاب ضمان استثنائي لمحفظة السلع الاستراتيجية بتوفير 60 مليون دولار لاستيراد الأدوية، وهو مبلغ يعادل 8.4 مليار جنيه سوداني.

وتزايد معدل الإصابة بفيروس كورونا في موجته الثانية، وسط شح في مختلف الأصناف الدوائية.

وأضافت الوزيرة: “نحن ملتزمون بتوفير المبلغ خلال أربعة أشهر لشراء الأدوية مع منح الأولوية لمكافحة فيروس كورونا”.

وأكدت على أن الدولة تدعم الأدوية، حيث إنه حق للمواطن خاصة الأدوية المنقذ للحياة.

وكشفت هبة محمد علي عن تكوين لجنة من وزارات المالية والصحة الاتحادية والصحة الولائية والقطاع الخاص للتأكد من استخدام الموارد بطريقة آمنة لخدمة المجتمع ،مشددة على أهمية مكافحة عمليات التهريب للأدوية.