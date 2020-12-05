وفاة مُعتمد معتمدية اللاجئين متأثراً بـ(كورونا)

الخرطوم: السوداني

توفي إلى رحمة الله مُعتمد معتمدية اللاجئين المهندس عبد الله سليمان محمد حامد، الذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس (كورونا).

ونعاه رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، ووزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة للشعب السوداني.

انضمّ الفقيد للعمل بوزارة الزراعة في ثمانينات القرن الماضي، ثم التحق بعدها بالعمل بمعتمدية اللاجئين، والتحق بالعمل كخبير وطني بعدد من المنظمات الدُّوليّة، وفي سبتمبر الماضي، جرى تعيينه معتمداً للاجئين.

لقد اتسم الفقيد طيلة فترة عمله بحسن الخلق وطيب المعشر ودماثة الأخلاق، وكان نِعمَ الموظف المتفاني في عمله، الملتزم بكافة النُظُم والإجراءات الحاكمة للعمل، ملتزماً بقواعد العمل الإداري والفني سعياً للإصلاح المؤسسي.