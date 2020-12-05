حمد الريح والغناء للحنين

الخرطوم: مروان إبراهيم

• منذ أن رحل ذلك الفنان الأصيل حمد الريح له من الله الرحمة والعطف والمغفرة وأنا أجتر سماع أغانيه ليحيطني ذلك بهالة من الحنين للناس والأرض والليالي الساحرة وكل معاني الحياة الوادعة الهنيئة. أتاح ذلك أن تظهر لي معالم مشروعه الإنساني الكبير العميق والذي حول كلمات شعراء السودان الكبار لحالة تدلف بها النفس بسهولة. كم كان رحيلك نقطة لجرد دواخلنا لغسلها من الأحاسيس المصطنعة أو المكلومة والقمري فوق، فوق نخل الفريق يبكي ويحن يا حمد، حليل ناس ليلى وحليل بلدنا يا حمد تركتها للقساوة والسوداوية فليرحمك ربي بقدر التماسك الوجداني الذي أهديتنا إياه.

إن من علامات الفنان الأصيل أن يصدح صوته ليغطي على الموسيقى المصاحبة وقد كنت كذلك وأيضاً كنت تأخذنا معك في تلك الغنائية البارعة وكنت تحيل الترميز الشعري لغنى سهل منذ وقت سبقت فيه الكثيرين من دون ضجة كبيرة ولا أفهم لماذا لم يجد مشروعك كل الاهتمام النقدي الذي حظيت به مشاريع أخرى هل هذا بسبب عدم التقاطهم لمعانيه أم بسبب مواقفك النقابية والتي كنت تنطلق فيها من دوافع إنسانية معينة فهمها البعض ارتماءً في أحضان الطفابيع وأنت في غنى عن تلك الأحضان الماسخة.

حزني على رحيلك يحيطه الكثير من الجزع وهو لا يشبه رحيل محمد وردي لربما آنذاك كنا أكثر تماسكاً على المستوى النفسي والوجداني لا أعلم.

لا يخفى عليك يا حمد أن أعمالك كانت ولا زالت تمثل أملاً كبيراً في معاني وجودية كالحب والفرح في مرحلة كنا ننتظر فيها تايه الخصل وناس ليلى والضفائر. ثم أصبحت أغانيك ارتكازاً دائماً للحنين للأرض والإنسان والعلاقة بينهما في تلك البقعة المصابة بداء الحسد منذ ألف عام.

شلناك شمعة يا حمد يسقيها الحنان وغنيناك بأشواق شاربه روعتنا وحنان همساتنا لابسه ضيا القمر.

وداعا يا ود توتي وحتى باقي الزاد كمل والليل طويل طولاً غريب ما فيهو ضو.

والحمد لله على ما أعطى والحمد لله على ما أخذ وأسكني يا جراح ولا تسكتي يا شجون استرح بسلام يا ود النيل.