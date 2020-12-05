بثنائية نارية المريخ يضمن التأهل للدور الأول من البطولة الإفريقية هندسة وتيري يرجحان الكفة.. الكونغولي يميل للعنف وإصابة الثلاثي

الخرطوم : السوداني

تأهل المريخ إلى الدور الأول من البطولة الإفريقية وذلك عقب الفوز بهدفين على ضيفه اتوهو الكونغولي في المباراة التي جرت أحداثها بإستاد الهلال أمس.

ويدين الأحمر بالنتيجة إلى لاعبيه وجدي عوض وسيف تيري اللذين تمكنوا من ترجيح كفة الأحمر خلال مباراة الأمس بعد إحرازه لأهداف المباراة خلال شوط اللعب الثاني.

وعانى المريخ في مباراة الأمس من هاجس الإصابات الذي طارد لاعبيه حيث تعرض أكثر من لاعب لإصابة وخرج من أرض الملعب وعلى رأسهم لاعب الوسط أحمد حامد التش وتبعه عماد الصيني إلى جانب القائد أمير كمال.

وحاول الفريق الكونغولي فرض اسلوبه من خلال اللعب العنيف ومحاولة مباغتة الفرقة الحمراء إلا أن الدفاع الأحمر أبعد عدة هجمات لصالح الفريق المنافس وتعامل مع بعض الهجمات بحسم.

وشهد منتصف الشوط الثاني من المباراة كسر المريخ لصمود الفريق الكونغولي عن طريق لاعبه وجدي عوض الشهير بهندسة حيث تمكن الأخير من تسجيل الهدف الأول الأحمر بعد أن استفاد من تمريرة داخل منطقة الجزاء لم يتوان في إيداعها يمين يسار حارس المرمى الكونغولي.

وواصل المريخ سيطرته على المباراة في الجزاء الأخير منها ليضيف لاعبه سيف تيري الهدف الثاني وبذلك ضمن الأحمر التأهل للدور الأول من البطولة كاسراً بذلك هاجس الخروج المبكر خلال المواسم الثلاثة الماضية.