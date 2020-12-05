الهلال يختتم تدريباته اليوم لمواجهة (الأفاعي)

أدى فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال صباح أمس الجمعة بملعبه في أم درمان الحصة التدريبية الرئيسية التي تندرج ضمن إطار التحضيرات لمواجهة فريق فايبرز اليوغندي عصر الغد في إياب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، وأشرف على المران الصربي زوران مانولوفيتش والطاقم الفني المعاون الذي إطمأن على جاهزية اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية، ووقف على تشكيلته الأساسية التي سيخوض بها المباراة المقبلة، واستهل الجهاز الفني التدريبات بتمارين بدنية متنوعة تحت إشراف التونسي مهدي بن مرزوقي الذي نوّع التدريبات البدنية للاعبين بتمارين الكرة الهوائية الضخمة، ومن ثم تولى مستر زوران تدريبات الهلال التكتيكية في مساحة محددة من الملعب مبدياً اهتماماً كبيراً بتجويد العمل التكتيكي بالضغط على حامل الكرة واللعب من لمسة واحدة أو أحياناً لمستين ، مع بعض التدريبات التكتيكية الأخرى التي أجادها اللاعبون بطريقة مميزة. زوران ركز أيضاً على تمارين التسديد على المرمى، تارةً بالضربات الثابتة وتارة أخرى وبالجمل التكتيكية المتحركة والتسديد بأوضاع مختلفة، هذا بالإضافة إلى كيفية معالجة الركنيات والضربات الثابتة إلى أهداف من قبل المهاجمين مع فرض رقابة لصيقة من المدافعين ليختتم المران بتقسيمة قوية.

وسيختتم الهلال تدريباته في الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت في ملعبه بأم مدرمان تأهباً لموقعة الحسم أمام الأفاعي الأوغندية عصر الغد.