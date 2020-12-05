محامي البشير: تقرير الطبيب أوصى باحتجاز البشير في المستشفى

الخرطوم: السوداني

إجرى الرئيس السابق عمر البشير، صباح اليوم، فحوصات طبية بمستشفى علياء بأم درمان.

وقال المحامي هاشم الجعلي، عضو هيئة الدفاع عن البشير في تصريح لـ(السوداني): “البشير يعاني من تورم في القدمين، وبعد زيارة أخصائي باطنية لإجراء فحوصات داخل السجن؛ قرر نقل الرئيس السابق إلى المستشفى ليكون تحت الرقابة اللصيقة وإجراء فحوصات كاملة”. وأضاف عضو هيئة الدفاع أن تقرير الطبيب أوصى باحتجازه في المستشفى.

وفيما يتعلق بحضور عمر البشير مراسم تشييع وعزاء شقيقه د.عبد الله البشير، أكد الجعلي رفض سلطات سجن كوبر بمنح البشير الأذن الخاص للمشاركة في التشييع والعزاء.