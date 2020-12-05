بعثة فايبرز اليوغندي تصل الخرطوم

استقبل نادي الهلال بعثة فريق فايبرز الأوغندي، والتي وصلت في الساعة الثانية والنصف من فجر أمس الجمعة، وذلك تأهباً لمواجهة الهلال عصر الأحد في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، وكان في استقبال البعثة الأوغندية الأستاذ إسماعيل عثمان نائب الأمين العام بنادي الهلال والأستاذ حسن محمد صالح مسؤول العلاقات العامة بالنادي، وتابع الثنائي إجراءات دخول بعثة الفريق الأوغندي حتى مغادرتها صالة الوصول بمطار الخرطوم ومنها إلى فندق كورال وسط الخرطوم مقر إقامة البعثة.

هذا وقد الفريق الأوغندي مرانه بالخرطوم بملعب نادي الأسرة بالخرطوم٣، وسيختتم تحضيراته عصر اليوم بملعب الهلال الذي سيستضيف المباراة.