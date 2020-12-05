مكتب د. الجزولي: لم يتم التحقيق مع موكلي طوال الأشهر الماضية

الخرطوم: السوداني

كشف عبد الله الطيب مدير مكتب “د. محمد علي الجزولي” رئيس حزب دولة القانون والتنمية، عن إيقاف د. الجزولي بمباني الشرطة الأمنية في الخرطوم منذ الأربعاء الماضي، قادماً من مباني الإدارة السياسية بجهاز المخابرات، والتي قضى فيها ما يقارب الخمسة أشهر معتقلاً، حيث تم توقيفه في 14 يوليو الماضي.

وقال مدير مكتب الجزولي لـ(السوداني)، إن البلاغات مقدمة في قادة حركة (حشد) والتي ليس للدكتور الجزولي أي علاقة بها، مشيراً إلى أن طيلة الأيام التي قضاها الجزولي بمباني جهاز المخابرات لم يتم التحقق معه أو فتح بلاغ في مواجهته.