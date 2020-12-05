“الحُرية والتّغيير” تُطالب بإلغاء صلاحيات مرسوم “البرهان” بتشكيل مجلس الشركاء

الخرطوم: السوداني

طالبت قِوى الحُرية والتّغيير، بإلغاء كافة الصلاحيات الواردة في مرسوم رئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان، القاضي بتشكيل مجلس الشركاء، حتى يتم التوافُق عليها بما يضمن تَحقيق مَهام ثورة ديسمبر.

وعقدت الحرية والتغيير، اجتماعاً نهار اليوم، أكدت فيه أن المرسوم الصادر من رئيس مجلس السيادة غير متوافق على ما ورد فيه من صلاحيات، ولم يعرض عليهم قبل إصداره، واحتوى على صلاحيات للمجلس تخرج به من الطبيعة التنسيقية التي أُنشئ من أجلها.

وقالت في بيان لها: “أعدّت قِوى الحرية والتغيير، مشروع لائحة أرسلتها لرئيس الوزراء والمكون العسكري وأطراف العملية السلمية، واستمعت لملاحظاتهم الأولية ومن ثمّ قامت بتطوير مسودة أخيرة توطئة لنقاشها بين الأطراف المُختلفة. هذه المسودة تُوضِّح بجلاء أن المجلس تنسيقيٌّ بغرض حل التبايُنات والخلافات بين أطراف الوثيقة الدستورية واتفاق السلام وضمان عملهم المشترك من أجل نجاح المرحلة الانتقالية، وأنّ المجلس لا يمتلك أيِّ صلاحيات تنفيذية أو تشريعية، ولا ينبغي أن يمس المُؤسّسات المُشكّلة بواسطة الوثيقة الدستورية أو يتغوّل على صلاحياتها”.

وشددت الحرية والتغيير، في بيانها على أهمية إحكام التنسيق وتوحيد المواقف بين مُختلف مُكوِّنات الفترة الانتقالية بصورة مؤسسية، للمُحافظة بوضوحٍ على صلاحيات ومهام هياكل السلطة الانتقالية المُختلفة دُون تغوُّل طرفٍ أو انتقاص طرفٍ آخر.