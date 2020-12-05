الأمة القومي: جهات ذات أجندة تعمل على تعطيل مسيرة الديمقراطية

الخرطوم: السوداني

قرّر حزب الأمة القومي العمل والتواصل مع جميع الشركاء لتصحيح التجاوزات في صلاحيات مجلس الشركاء لضمان عدم تغوُّله على الأجهزة الأخرى.

وأعلن الحزب في بيان تحصلت (السوداني) على نسخة منه، سعيه على تكوين المجلس بالتراضي والتوافق بين الجميع.

وأشار الحزب في بيانه إلى أن الهدفُ من قيام مجلس شركاء الحكم أن يكون مرجعيةً قوميةً عقلانية تعمل على معالجة التبايُنات بين شركاء الفترة الانتقالية، ودعم مؤسسات الانتقال، ونجاح الفترة الانتقالية، والوصول إلى الغاية العليا وهي التحول الديمقراطي الذي يرجوه شعبنا في ميقاته المضروب.

وأضاف بيان الأمة: “لقد تمَّ السعيُ لإتمامِ تكوين مجلس الشركاء عبر مشروع ميثاق، وتحالفٍ إصلاحيٍ ارتضته مكوناتُ الساحة السياسية السودانية، الوطنية، فجاءت فكرةُ ‹مجلس شركاء الفترة الانتقالية› بتوافقٍ بين مجلسي الوزراء والسيادة المفوضَين.

وفي الأثناء، تواصل حزبُنا مع كافة الشركاء المعنيين ببناء مجلس الشركاء، وفقاً للوثيقة الدستورية، وتمكَّن من رسمِ ملامح بنائه بما يتسقُ وكل المرجعيات التوافقية، إلا أنَّ بعضَ الجهات ذات الأجندة، والتي تحاولُ تعطيلَ المسيرةِ نحو الديمقراطية انحرفت بالفكرةِ من حيثُ الشكل، والاختصاص، والتكوين”.