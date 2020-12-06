إنتاج الفول السوداني يتراجع للمرتبة (14) عالمياً

الخرطوم: السوداني

قال الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الخرطوم البروفيسور سيف الدين مضوي، أن السودان فقد مركزه الأول افريقياً والثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية، في انتاج الفول السوداني، و تراجع إلى المرتبة 14 عالمياً.

وعزا الأمر لتراجع انتاجية وجودة المحصول حيث فقد السودان مركزه الأول إفريقياً من حيث المساحة المزروعة والإنتاجية والثاني بعد الولايات المتحدة في التصدير والذي يعادل 14‰ من الصادر العالمي.

وقال سيف الدين مضوي في الدورة التدريبية للمزارعين في القطاعين المروي والمطري التي نظمتها شركة ” كومنت” بالتعاون مع المعهد القومي لبحوث وتصنيع الحبوب الزيتية ومؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر، قال إن الفول السوداني يدخل في أكثر من 300 منتج تحقق أرباحاً تصل لخمسة أضعاف ودخوله في صناعة بروتين نباتي للرياضيين بسعر لا يقل عن 33 دولارا للكيلو و33 ألف دولار للطن مقابل 1300 دولار للخام.

وقال “تحتوي بذور الفول السوداني على 50% من زيت (أوليك) أغلى زيوت الطعام العالمية والمنافس لزيت الزيتون بخلوه من (الكلوسترول) ودخوله في صناعة الصابون والبلاستيك والصناعات الصيدلانية”.

في السياق أعلن المسؤول بمؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر المهندس محمد علي هاشم عن تخصيص 300 ألف جنيه لتمويل صغار المزارعين ودعمهم لجهود الشركة لإنجاح برامجها.