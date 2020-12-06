(4) آلاف دارس يجلسون لامتحانات بمختلف التخصصات الطبية

الخرطوم: السوداني

جلس ما يزيد عن 4.500 دارس ودارسة لامتحانات الجزء الاول لمختلف التخصصات الطبية التي بدأت أمس في أكثر من 23 تخصصا في الطب والصحة العامة والصيدلة وعلوم التمريض بالخرطوم وبالمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال رئيس المجلس القومي للتخصصات الطبية د. محمد أحمد المكي لـ(وكالة السودان للانباء) إن المجلس به الآن اكثر من 8 آلاف متدرب لأكثر من 50 تخصصا رئيسيا وعدد من التخصصات الفرعية، مشيرا إلى أن بالمجلس حوالى 1500 مدرب من الأساتذة والاختصاصيين، ويتمتع بعلاقات خارجية متميزة مع إيرلندا، كندا، السعودية وقال “نأمل أن تتفعل العلاقات مع الدول لأن التدريب الخارجي مكمل للداخلي”.

و نوه إلى أن موقع المجلس لا يتناسب مع العدد الهائل من الكوادر البشرية والمجالس التخصصية لضيق مساحته، وأضاف قائلا “أن المجلس في حاجة إلى قاعات للمحاضرات وورش العمل”، منوها إلى أن الامتحانات الآن تجرى في قاعات كلية الطب بجامعة الخرطوم، جامعة الرباط بجانب الحاجة إلى موقع مركز للتدريب المهني التجريبي للتخصصات مثل الجراحة، امراض النساء والتوليد ومركز للمحاكاة والتي بدأت الاتصالات بخصوصه مع الكلية الملكية وجامعة البرتا.