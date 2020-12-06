استقرار الدولار في ٢٧٠ جنيها بالموازي

الخرطوم :الطيب علي

استقرت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي على ارتفاعها، امام الجنيه فى تداولات السبت مع استمرار شح المعروض وزيادة الطلب خاصة مع (زيادة المخاوف) من لجوء السلطات لفرض إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ (السوداني) ان الدولار استقر عند 270جنيها و269جنيها للبيع و267جنيها للشراء.

فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 71جنيها والشراء 70جنيها بينما بلغ سعر البيع للدرهم الاماراتي 72جنيها والشراء 71جنيها.

وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية، مقابل ضعف المعروض وزيادة حجم المضاربات ، مشيرين إلى أن هناك مخاوف من فرض السلطات إجراءات لإغلاق البلاد مجددا ، بما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العملات بارتفاع الطلب لأغراض الاستيراد متوقعين حدوث المزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة.