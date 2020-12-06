زيادات في اسعار السكر والزيوت والدقيق

الخرطوم : عبير جعفر

طرأت زيادات على اسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق، ابرزها السكر والدقيق والزيوت، وعزا التجار الارتفاع لسعر الصرف.

قال تاجر سلع بالخرطوم ابراهيم حسن لـ(السوداني) إن هناك ارتفاعا في الاسعار وركودا حادا بالاسواق، موضحا ان معظم تجار القطاعي تراجعت كمية مشترياتهم ( خوفا من الخسارة والكساد وتآكل راس الاموال)

,لافتا الى ضعف الحركة التجارية رغم الوفرة ، مشيرا الى إن سعر جوال السكر المستورد زنه(50) كيلو (6٫5) ألف جنيه بدلا عن (٦.٢ ) ألف جنيه، سعر دقيق سيقا (1٫550) جنيها.

واشار تاجر سلع بالخرطوم الهادي يحيى، لـ( السوداني ) إلى ارتفاع بعض اصناف السلع، كذلك وفرة في حجم عرض السلع بالاسواق وتابع( الغلاء انعكس على الركود)، مبينا سعر زيت الفول عبوة (36) بسعر(8) آلاف جنيه، متوقعا حدوث زيادة بنهاية الشهر (لجرد التجار حساباتهم).