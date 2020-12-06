اكتمال إعداد المسودة الأولى للبرنامج الثلاثي للاستقرار والتنمية الاقتصادية.

الخرطوم : ابتهاج متوكل

فرغت اللجان المتخصصة من اعداد المسودة الأولى للبرنامج الثلاثي للاستقرار والتنمية الاقتصادية، للعام 2021 – 2023م، وتمت مناقشتها بمشاركة عدد من الوحدات الحكومية والمختصين.

وشدد وكيل التخطيط المكلف بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، د. امين صالح يس، على الدور الذي قامت به كل الوحدات الحكومية، لاعداد برامج التنمية المستدامة في البلاد ، خلال الفترة القادمة، وقال في مؤتمر صحفي امس، ان ( تغيير فى خارطة الاقتصاد) السودانى يجب ان يتم بخلق تنمية مستدامة متوازنة فى كل ربوع البلاد، داعيا بقية الوحدات على تسليم برامج التنمية والاهداف الموضوعة من قبلهم، حتى ترى النتائج المحددة لها خلال السنوات القادمة من فترة البرنامج الثلاثي.