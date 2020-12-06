توظيف الدين والدولة المدنية في شؤون الحكم

“العالم خبيث ولا يُطمأنّ إليه”.. تلك إحدى أقدم شكاوى التاريخ، وذلك الخبث يفسر جميع مساوئ الإنسان منذ اقتراب أبو البشرية النبي آدم “عليه السلام” من الشجرة، وما تلاه من قتل قابيل لأخيه هابيل ليضع بذلك أول بذور ظلم الإنسان لأخيه الإنسان وتشويه الفطرة بحزمة من الخبث السلوكي وإنتاج الدوافع الظالمة للحق الإنساني في الحياة، والحصول على الخير بدلا من الشر. حاجة المجتمعات للنظام من أجل البقاء تطلبت نوعا من التفكير، ذلك أوجد الوعي الفطري بضرورة ظهور نوع من التماسك والبحث عن القوة الداخلية أولا ثم التعلق بقوة خارجية تمنحهم هذه الحياة وإرادة العيش، وحين نعود بالتاريخ الإنساني إلى ملايين السنين فإننا ربما لا نجد إنسانا احتاج إلى حياة مجتمعات منظمة، وإنما كانت حياة من أجل الحياة، غياب التفكير أو العقل وإنتاج الوعي يفسر ذلك، فلم تكن هناك متغيرات تعلو بالشر كمضاد أو متعارض مع الخير، ما يجعلنا نتجه إلى فكرة أساسية حول الكمون العقلي.

العقائد الدينية تحمل معها الأحكام والمناهج التي تبسط نظاما غايته تدبير شؤون المجتمعات فيما يعرف بالنظام السياسي، وذلك مما نجده في فكر الحلاج وابن عربي وباروخ سبينوزا الذي يرى أن الدين ليس عقائد فحسب وإنما ينشأ عنه نظام سياسي، وهنا يبرز مفهوم السلطة ليجمع بين الدين والسياسة، فإذا كان الدين منهجا فهو بالضرورة نظام حياة يتم بسطه في مسار سلطة سياسية تتنزّل بأحكامه إلى أرض الواقع من أجل خير الناس، وفي المدن اليونانية، باعتبار وجود ما هو مقدس ونوع من المثول الإلهي، كانت السلطتان السياسية والدينية غير قابلتين للفصل بينهما، وليس بموجب توارد بين هاتين السلطتين، بل لأنهما كانتا، دائما، متلاحمتين.

حدوث الافتراق بين السلطتين السياسية والدينية يقود إلى تفكيك السلطة السياسية وانهيار المنظومة الاجتماعية، لأنه طالما بقي الدين مستقرا في المجتمع وأفراده فمن الصعوبة إن لم يكن من المستحيل أن تتماسك السلطة السياسية. عندما ثار الألماني مارتن لوثر على الكنيسة الكاثوليكية، والبابوية، في روما وأسّس الكنيسة البروتستانتية، كان ذلك بمثابة أول انعكاس ديني منتصر في القرون الوسطى وبداية بروز الدولة الوطنية الحديثة، لكنه لم ينجح سياسيا لأنه ركّز على الدين دون السياسة، وذلك انتهى بألمانيا ممزقة وليست موحدة سياسيا.

حملت المسيحية تنظيما لشؤون العباد، وكذلك اليهودية قبلها، والإسلام بعدها، ولم يكن ممكنا أن يكتمل ذلك النظام وصولا إلى الغاية السامية في استقرار وهناء وخير الناس إلا بعمل المنظومة الدينية بكامل سلطاتها، والمسيحية والإسلام جاءتا متممتين لما عليه المجتمعات من قيم وأخلاق في إدارة شؤونهم ولكن بصورة أكثر تنظيما، صورة مثالية لأنها من الله الأعلى بحيث تكون أكثر موثوقية في سلامتها من عيوب السلطة التي يمكن أن يتوافق عليها الناس وتحتمل نقصانا وباطلا يأتيها من الشر الذي يكمن في تفاصيل شؤون الدنيا.

وطالما أن السلطة تنشأ في المجتمع، إما عن الجماعة أو من بعض الأفراد أو من فرد واحد، فإنهم إن كانوا على دين وذهبت السلطة بخلاف ذلك أورثت المجتمع ظلما وجورا وطغيانا، فالناس يريدون السلطة من صميم عقائدهم وتعاليمهم وليس تضادا معها أو مخالفة لها. ذلك ما جعل العبرانيين يحرصون على الدولة لأنهم لم يحصلوا على حق الملكية المطلق إلا في الدولة الإلهية. وكان كل المواطنين فيها سواسية، ذلك اتفق حياله سبينوزا الذي جعل السياسة وسيلة والأخلاق غاية، وكانط الذي جعل الأخلاق أساسا للسياسة.

لا يسمح الدين بإفساد الدولة التي تدير شؤون المجتمعات، ومهمته التحقق من أن تلك الإدارة تتم في سياق أخلاقي يحقق الخير للناس من واقع العمل بتشريعاته وأحكامه، وليس من مهمة رجال الدين ممارسة سلطة موازية للدولة في تدبير شؤون المجتمعات، وإنما تعزيز الوعي الأخلاقي في القواعد الاجتماعية، وبذلك يحكم الدين من أدنى وليس أعلى، بغير الصورة السياسية السائدة في العصر الحديث حين يقفز رجال الدين إلى أعلى لممارسة الحكم، لأن المجتمع هو الذي يحكم ويراقب، والدولة تنفذ حسب المقتضيات الدينية. حين خالف العبرانيون ذلك انهارت دولتهم.

استغلال الدين في السيطرة على الشعوب والمجتمعات قديم بقدم الشر السياسي في إدارة الدولة، وفي القديم لعبت الخرافة دورا مهما وفاعلا في حكم العامة. ذلك الاستغلال إنما كان لحاجة الناس إلى القوة العليا التي كانوا يرون خلالها أن الحاكم ظلها في الأرض، ما جعلهم يقعون في عبادة الملوك كما لو كانوا آلهة. ذلك غير عادل في الحكم، وقاد إلى سلسلة من الخسائر الإنسانية والدينية وانهيار قيم الناس وثوابتهم وإيمانهم. فالملك الذي يحصل على التأليه يسقط ويتحول إلى كارثة مكروهة ترقد بجانب ركام الدولة المنهارة.

لا يمكن للدين أن يقدم دولة مكروهة وجامدة وغير مستقرة، خاصة على الصعيد الأخلاقي. الأتراك حين استعمروا البلقان وشرق أوروبا قدموا أنفسهم كمتعصبين جاهلين يسعون وراء لذاتهم الحسّية، فيما دينهم (الإسلام) يبدو وثنيا. تلك السلطة المشوهة خالفت الدين بما فيه من سماحة وتيسير على العباد. لم تكن السيرة التاريخية للأتراك بدينهم زاهية بما يتفق مع حقيقة الدين، وإنما مخالفة تماما، وفي ذلك نجد تشريحا لسبينوزا يكشف جانبا مما حدث: القضاء على حرية الفكر، واعتبار أي نظر صحيح في الدين كفرا. وسيادة الأحكام السابقة على فكرهم وبالتالي سيادة الخرافات والأوهام. وتحريم النظر العقلي كلية.

لا يتسلط الدين، وهو ليس سلطة وإنما فكر غايته الخير العام بما فيه من عدالة وحقوق ومساواة. لذلك يتجه القول بسلطته إلى غايات دنيوية تتطلب تحريك الأوهام والخرافات لمن يطلبون السلطة باسمه. ومسألة تحرير الفرد وامتلاكه كامل طاقته الواعية والمفكرة تكون خطرا على السلطة السياسية. ماركس حين أطلق عبارته الشهيرة “الدين أفيون الشعوب” كان ذلك من منطلقات نقدية للسلطة الدينية، فهو كان يعني “تحرير الوعي من التسلط الديني” لأن ذلك التسلط يفسد الفرد وعقله ودولته وتدمير عقيدته بحبسها في الوصاية والأوهام.

ذلك التحرر الفائق الذي يمنحه الدين لمعتقديه من المكاسب العقلية التي تطلق الوعي، وتجعل الفرد أكثر إيجابية في تحقيق تطلعاته، سواء لنفسه أو مجتمعه أو الدولة التي تحكم من واقع المرجعية الدينية الاجتماعية. ذلك التحرر كما في قول الماوردي بأن الدين يصرف النفوس عن شهواتها، ويعطف القلوب عن إرادتها، حتى يصير قاهرا للسرائر، زاجرا للضمائر. ذلك يجعل لا حاجة للسلطة في قهر الناس، واستبدادهم وإخضاعهم، ونشر الخرافات والأوهام في أنفسهم، وحشو عقولهم بما يخالف دينهم.

ربما لو تخلّص العقل البشري من فكرة الوساطة بين الفرد وإلهه، لأدرك كثيرا من الخير والعدل الذي ينشده، لأن النخب الدينية عبر التاريخ ظلّت تسيطر على المجتمعات بفكرة الوساطة هذه، فمنذ أن اتجهت المجتمعات إلى إنشاء المدن التي تعكس الوصول إلى مرحلة الاستقرار مع ظهور الزراعة كنشاط إنساني يجمعها، أدّى بدوره إلى بروز المدنية والمعابد التي أنتجت تبعا لذلك المظهر التنظيمي للممارسة السياسية التي تدير شؤون الجماعات، وذلك وفّر للنخب الدينية، وهم طبقة الكهّان، سلطة تمت مركزتها في الكاهن الملك الذي يتصف بالقداسة باعتباره مقربا للآلهة، ومن حوله بقية الكهّان لإيهام البشر بقربه من الإله، والسيطرة عليهم.

الآن، ونحن في سياق الدولة المدنية التي تطالب بها الثورة السودانية الحالية، وبروز الحاجة إلى العلمانية لدى آخرين في المكون الشعبي والسياسي، فإننا نتماس مع بنية الدولة وتأسيسها على منظومة القيم الدينية السائدة والتي لا يمكن التخلص منها لصالح أفكار تعزل الدين عن حياة الناس. فالأحزاب السياسية بمختلف تياراتها لا يمكنها أن تغامر بالانزياح بعيدا عن توجهات المنظومة الشعبية التي ترى في الدين عاملا حاسما في تحديد خياراتها. لا يختلف في ذلك المسلمون عن المسيحيين.

لا توجد قوة تنزع الدين عن وجدان الناس لممارسة عملية سياسية، لذلك تبدو فكرة العلمانية خطيرة بما يجعلها تؤسس لفصل الناس عن دينهم، وهي في الواقع ليست فكرة خطيرة إذا كانت في مجتمعات وصلت إلى مستوى مثالي من الوعي بحيث لا تتلاعب النخب الفاسدة بالمزاج العام أو تعبث بعقائد الناس في الإطار السياسي، بل بالعكس يمكن أن تفصل تلك العلمانية في شروطها وظروفها المثالية أولئك الطامحون إليها عن غاياتهم ومقصوداتهم، وتعزل المصالح التي يسعون إليها عن الظروف التي يمكن أن تتحقق فيها، لأن الحديث عنها، أي العلمانية، والمطالبة بها في ظرف انتقالي كالذي نعيشه حاليا في مجتمعات لا تعيها، أشبه بالحديث باللغة الصينية إلى أميين في اللغة العربية.

ولكن يمكن الوصول إلى منطقة وسطى في المصطلح وإمكانية تحققه، بمقاربة مع اتجاه رائد الانفتاح الإمام محمد عبده الذي قبل بالعلمنة، ودعا إلى ضرورة التمييز، والذي هو درجة بين الفصل والوصل بحيث يكون الحكم مدنيا، أي تتوفر فيه بنية النظامين السياسي والقانوني بقوة ووضوح كفيل بكشف ما وراء المصطلحات للجماهير وتمليكها الحقائق كافة دون إمكانية أو فرصة للعبث أو التلاعب بها، وذلك أدعى مطلوبات الفترة الانتقالية بتحقيق الدولة المدنية كدولة قانون لا يمارس فيها العسكر سلطة سياسية، أو يمارس فيها المدنيون توظيفا واستغلالا رديئا للدين للقفز على السلطة والتمكّن منها على حساب الجماهير وطموحاتها.