نشرت نتيجة الفحص إنصاف فتحي تنفي شائعة إصابتها بالكورونا

الخرطوم: كوكتيل

نفت الفنانة إنصاف فتحي الشائعة التي انطلقت بأنها مصابة بالكورونا قائلة:(ياجماعة المرض ماعيب والمرض ابتلاء من رب العباد وبخفف من السيئات بس كيف نحن نصبر عليه، صراحة وصلتني مهاتفات كتيرة من مجموعة من الأصدقاء داخل وخارج البلاد بسألوا من صحتي وعافيتي لأنه وصلهم خبر أني مصابة بفيروس كورونا، أنا ما مصابة الحمدلله ودي إشاعة ما أكتر ربنا يسلمنا جميعاً بقول ليهم أنا بخير وصحة وعافية ودي نتيجة الفحص قبال تلاتة يوم من مدينة جوبا بشكركم على سؤالكم واطمئنانكم علي وخلونا ياجماعة نتكاتف مع بعض ونوعي بعض ونحارب الفيروس بالالتزام بالارشادات وربنا يعافينا ويكتب سلامة كل المصابين ويبعد عنهم الأذى اللهم أمين)