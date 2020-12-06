الحكم الجديد .. الوقت لا ينتظر

البيان المنسوب للمؤتمر السوداني حول مشروعية قيام مجلس شركاء للحكم قطع قول كل خطيب ومرة تلو الأخرى يثبت المؤتمر السوداني أنه صاحب الشهادة والموقف – كيف لا ولهذا الحزب (عود) في الثورة أكثر من غيره من الأحزاب منذ أن سن سنة الخروج للشوارع بشبابه وشاباته.

تبقى ملاحظات المؤتمر السودانى حول إعلان مجلس شركاء الحكم جديرة بالاعتبار والمراجعة والمعالجة إن دعا الداعي

ما نتج من مواقف مختلفة حول إعلان مجلس الشركاء لا يبشر بخير ابدا خاصة وأنه جسم واحد فقط من أجسام عديدة تنتظر البناء والتكوين بين الجبهة الثورية والمجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي وحكم الولايات وزراء كل ذلك قوى الحرية والتغيير

كم على الشعب السوداني أن ينتظر توافق جميع هذه المكونات على بناء كل هذه الأجسام ومن ثم الالتفات لحاجاته؟ !

ما الذي يمنع إعلان شاغلي المقاعد الجديدة في مجلس السيادة والوزراء في مجلس الوزراء -مثلا- في يوم واحد او يومين متتاليين حتى تباشر الحكومة الجديدة مهامها العاجلة ؟! بإمكان المجلس التشريعي أن يأخذ بعض الوقت نسبة لكثرة الأعضاء التى قد تحتاج وقتا أطول للتفاوض.

إن اختيار اعضاء في المجلس السيادي ومجلس الوزراء محسوم بالتوصيف الدقيق بالنسبة للجبهة الثورية ولا ينقصه إلا تحديد الأسماء.

قوى الحرية والتغيير نفسها ومن بعد التجربة الماثلة في الحكم من المفترض أن تكون قد علمت الطريقة الأمثل لاختيار ممثليها في الحكم ولا شيء يستدعي التطويل والتسويف.

يزداد الوضع الاقتصادي تدهورا كل يوم بل وكل ساعة وتتردى خدمات الصحة حد الموت الجماعي ولا اقول فصل في العام الدراسي وكل هذه وغيرها معلقات في انتظار تشكيل الأجسام الجديدة !

قد لا يحتمل هذا الشعب أكثر من هذا وربما تطورت الأوضاع والأحداث على نحو سالب نسف كل العملية السياسية واطاح بالجميع في وقت واحد وخلط الأوراق كلها.

ما لم ينتبه الشركاء الفرقاء الى عامل الوقت وسوء الحال فإن العواقب لن تأتي سليمة على أية حال.

لن ينتظر جائع طول الوقت ولن يحتمل مريض دائما ولن يبقى طالب خدمة ابدا في انتظار توافق قد يطول.

إن كان اتفاق جوبا بعد مفاوضات طويلة قد تم بعد تنازلات من جميع الأطراف لصالح السلام فإن الحاجة لتنازلات عند تشكيل أجسام الحكم مطلوبة أيضا