نادي النيابة يُعلن رفع الإضراب ووقف التصعيد المشروط

الخرطوم: السوداني

أعلن نادي النيابة العامة، استجابته لمناشدات وقف التصعيد في مواجهة النائب العام تاج السر الحبر، عبر رفع الإضراب الشامل مؤقتاً.

وقال النادي في بيان تحصلت عليه (السوداني)، إن أي محاولة للالتفاف على النادي وإقصاء أعضائه بأي وجه ستجد التصعيد المناسب من جانبهم.

وأكد النادي، أن تنفيذ الهدنة يأتي استجابةً لمبادرة الإخوة بنادي القضاة وقادة النيابة العامة، وليس ارتداداُ عن المقاصد والأهداف المُعلن عنها، مشيراً الى استعداده لكافة الاحتمالات، وحذر النادي من أي شكل من أشكال التهديد أو الإقصاء الممنهج لأعضائه، قاطعاً بأنّ جميع الطرق التصعيدية للدفاع عن النادي وأعضائه ستكون حاضرة.