الأمانة العامة بنادي الهلال تناشد جماهير النادي

تناشد الأمانة العامة بنادي الهلال، جماهير وأنصار النادي داخل وخارج السودان، بمساندة اللاعبين في مباراة اليوم أمام فايبرز الأوغندي، من خلف الشاشة البلورية، وذلك بسبب حرمان الهلال من جماهيره في المباريات الإفريقية بأمر الكاف على خلفية العقوبة الأخيرة المفروضة على نادي الهلال بغياب الجماهير لأربع مباريات متتالية في دوري الأبطال على ملعبه ، هذا وقد ناشدت الأمانة العامة محبي وعشاق الأزرق بالدعوات للاعبين في مباراته الحاسمة عصر غدٍ الأحد أمام فايبرز الأوغندي خاصة وأن الهلال يدخل المباراة بعدة فرص للعبور إلى المرحلة القادمة بعد أن عاد بنتيجة مريحة من كمبالا.

الأمانة العامة كانت تمنى النفس بحضور جماهيرنا الوفية والمثالية وهي تمثل الوقود والمحرك المعنوي للاعبين ولكن العقوبة والظروف الصحية بالبلاد حالت دون ذلك ، وتتمنى الأمانة العامة التوفيق للاعبين في مباراة الغد وتحقيق الفوز هدية لهذا الجمهور العظيم وتأمل أن تنتهي فترة العقوبة حتى تعود الجماهير للمدرجات ويعود معها رونق وجمال ومثالية جماهيرنا المحبة للهلال وتساند الأزرق حتى تحقيق المراد بالفوز بالبطولة الكبرى.