ضمن التأهل للدور الاول بالكونفدرالية أكرم الهادي يقود الأمل عطبرة لاكتساح كيكوسي الزنزباري

جدد فريق الأمل عطبرة انتصاره على كيكوسي الزنزباري بثلاثة أهداف دون مقابل في لقاء الإياب الذي جمع الفريقين على أرض الاخير، فبعد تقديم الفهود لمباراة كبيرة في الذهاب والخروج بالفوز بهدف للقائد كابتن بشير وإضاعة جملة من الفرص عوضها الأمل في لقاء الإياب بتدوينه لثلاثية في شباك الخصم على ملعبه.

افتتح الحارس الدولي أكرم الهادي سليم التسجيل لفرقة “الفهود” من ركلة ثابته متقنه بعد مرور ثلث ساعة من عمر شوط اللعب الأول وعزز المهاجم عادل الفجر تقدم الأمل بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية والثلاثين من الشوط الأول، الشوط الثاني شهد سيطرة مطلقة للفهود كما في شوطها الأول وفي بداياته أنهى الجنوب سوداني ألوك اكيج مغامرات كيكوسي بالتوقيع على ثالث أهداف المباراة.

الفوز ضمن للأمل الظهور في دور الـ(32) من ثاني البطولات الافريقية كما حافظ الفريق على السجل المميز للاندية السودانية في “جزيرة القرنفل”.