مجلس المريخ يصدر توضيح بشأن ملابسات تجميد الرباعي

الخرطوم : السوداني

أصدر مجلس إدارة المريخ برئاسة آدم سوداكال، توضيحيا حول ملابسات الجدل والصراع المحتدم داخل عضوية المجلس وأكد المجلس على انه قد اتخذ قراراً بالتمرير تم خلاله تجميد عضوية أربعة أعضاء من مجلس الإدارة وتم الإعلان عن هذا إعلامياً كما تم إخطار الجهات ذات الصلة بهذا القرار بصورة رسمية، وقد نما إلى علم المجلس ان ذات الأعضاء المجمدة عضويتهم وهم الأستاذ علي مصطفى أسد، محمد موسى الكندو، هيثم محمد الرشيد، خالد أحمد المصطفى، قد قاموا بمخاطبة لجنة الانتخابات بالنادي مؤكدين على عدم قدرتهم على الاستمرار وهنا يجب توضيح نقطة مهمة وهي أن الأربعة أعضاء منذ قرار المجلس بتجميد عضويتهم باتوا لا يحملون صفة تخول لهم مخاطبة اي من المكونات الخاصة بالنادي وفقدوا كل الصلاحيات التي كانوا يتمتعون بها ومنذ تجميد عضويتهم اتخذ مجلس الإدارة قراراً بالتمرير قضى بتكوين مكتب تنفيذي لمجلس الإدارة برئاسة الأستاذ الصادق صالح جابر “مادبو” رئيساً ونائباً له كل من الأستاذ علي أبشر والأستاذ أحمد محمد مختار إضافة للأستاذ عمر محمد عبدالله وعضوية الأستاذ عمر عبدالرحيم نقد، وعليه يؤكد مجلس المريخ على عدم مشروعية اي مخاطبات صدرت من هؤلاء الأعضاء المجمدة عضويتهم وان لا سند لها في نظام النادي الأساسي وتعتبر كأنها لم تكن وكذا ما يترتب عليها لافتقادها الشرعية.