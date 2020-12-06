انتشار ملحوظ للملاريا بولاية الجزيرة مع انعدام الأدوية

الخرطوم: السوداني

تشهد ولاية الجزيرة، انتشاراً ملحوظاً لمرض الملاريا، مع عدم توفر الأدوية في مناطق عديدة بالولاية.

وقالت مصادر طبية بالجزيرة، إن مرض الملاريا قد عاد للانتشار بصورة أكثر شراسة.

من جانبها، نفت وزارة الصحة ما يتردد حول وجود ملاريا مصحوبة بتشجنات.

وقالت ادارة الأوبئة بالوزارة في رد على (السوداني)، إن الانتشار المسجل كان لملاريا عادية ولم تدون أي حالات متطورة مصحوبة بأي تشجنات في الخرطوم أو الولايات.

فيما كشفت جولة لـ(السوداني)، عن ندرة في أمصال الملاريا بصيدليات العاصمة، في وقت قال فيه مصدر بالوزارة، طالباً عدم ذكر اسمه إن توفر هذه الأدوية في الصيدليات يرجع لمجلس الصيدلة والسموم المسؤول عن الانتاج المحلي لأدوية الملاريا، مبيناً أن هناك إشكالاً قي التسعيرة على وشك الحل بين المُصنِّعين والمجلس.