ملوك الشمال يحلّون بأرض الحضارات تأهباً لانطلاقة الإعداد

وصلت إلى مدينة مروي مساء أمس الجمعة بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي مروي التي تضم 24 لاعباً الجهاز الفني وذلك لانطلاقة التدريبات استعداداً للموسم الكروي للدوري الممتاز في نسخته السادسة والعشرين والتي من المتوقع أن تنطلق خلال ديسمبر الحالي .

وقال السيد علاء الدين عبد الله البدري رئيس القطاع الرياضي بالأهلي إن اختيار مدينة مروي لانطلاقة التدريبات جاء لتوفر كافة العوامل المطلوبة لإنجاح فترة الإعداد ، مشيراً إلى أنهم قد أعدّوا استراحة النادي لاستقبال البعثة وجاهزية المدينة الرياضية بكريمة .

وستنطلق تدريبات الملوك صباح غدٍ السبت برمال شواطئ مدينة مروي وتستمر لعدة أيام بعدها تنتقل التدريبات للمدينة الرياضية لملامسة الكرة، وسيشرف على تدريبات الفرقة المدير الفني فاروق جبرة.